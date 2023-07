Cosa sappiamo della strana foto di Yevgeny Prigozhin in mutande

Su uno dei tanti canali Telegram che sostengono il gruppo Wagner (non ne esiste uno ufficiale) è apparsa alle 10.52 italiane di oggi questa foto di Yevgeny Prigozhin, seduto in una tenda da campo su un letto in metallo tubolare, in mutande e maglietta, mentre saluta rivolto verso l'obiettivo. Il canale che l'ha pubblicata aveva inizialmente scritto “nei metadati della foto originale, la data di cattura è 12 giugno, 7.24”, salvo poi modificare il post poco dopo scrivendo “12 luglio”. Il file originale non risulta però reperibile in rete, quindi non è possibile verificare i metadati in maniera indipendente. Il suolo e il tipo di tenda coincidono con le fotografie circolate nei giorni scorsi di uno dei campi allestititi in Bielorussia appunto per ospitare la Wagner, mentre il letto su cui siede il leader dei mercenari è diverso da quelli mostrati finora, per quanto sia credibile che gli sia stato assegnato un giaciglio migliore rispetto a quello dei semplici combattenti. C'è però un elemento che dà adito a dubbi sull'autenticità di questa fotografia: Prigozhin ha l'anulare della mano sinistra mutilato, e proprio quella mano, nello scatto, è nascosta da uno zainetto. Potrebbe dunque trattarsi di un sosia, o anche, considerata la bassa risoluzione, di un fotomontaggio.