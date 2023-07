Cosmoprof North America awards, trionfa marchio italiano specializzato nella cosmesi ecosostenibile

World of Beauty è un marchio italiano specializzato nella cosmesi sostenibile. E da Los Angeles arriva la notizia che proprio World of Beauty è arrivato come finalista, unico brand italiano, ai Cosmoprof North America Awards, i riconoscimenti che in America vengono dati ai prodotti cosmetici attenti all'ambiente, in cui World of Beauty è leader. Il marchio ha trionfato nella categoria “Green&Organic”.

World of Beauty, fondato da Florence Guardigli nel 1969 con un'equipe di medici e farmacisti, è partito da un piccolo laboratorio nelle colline di Castrocaro Terme. Oggi vanta una presenza internazionale, da Oriente a Europa e Stati Uniti ed è utilizzato negli istituti termali, in cliniche e istituti di bellezza. Eccellenza del made in Italy, World of Beauty è presente in 52 Paesi e vanta diverse certificazioni internazionali.

La figlia di Florence Guardigli, Anna Lisa, da diversi anni a capo dell’azienda, ha incentrato la filosofia del brand sulla consapevolezza dell'importanza di amare sé stessi. Annalisa ha continuato il percorso tracciato nel solco della cura nonché dell’attenzione nelle formulazioni e nei test di efficacia.

“Ricevere questo premio è per me motivo di grande orgoglio. Gli sforzi e la dedizione del nostro team non potevano essere ripagati in modo migliore. Sono certa che questa vittoria farà da sprone per continuare a fare sempre meglio, per continuare a offrire ai clienti prodotti sempre più performanti e innovativi”, ha dichiarato l’amministratore delegato del marchio dopo aver ritirato il premio assieme al marito Walter.