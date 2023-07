Crion, la startup che mette in contatto gli amanti della montagna. I fondatori: “Sosteniamo i local”

Poco più che trentenni hanno lasciato il lavoro per amore della montagna. Così nasce Crion, la piattaforma sociale che mira a promuovere i territori montani attraverso gli sport di montagna. L'idea è piuttosto semplice, quanto geniale: avvicinare gli appassionati a quel “tesoro nascosto” - ovvero alla gente del posto , a chi il territorio lo abita. Un potenziale enorme per i locali, che vivono di attività sportive ad alta quota, per le mete sconosciute, che i fondatori definiscono “gemme nascoste”, per coloro in cerca di nuove esperienze.

L'idea di Matteo Pellissone e Carlo Gerbino è quella di dare una mano alle “regioni periferiche”, alle tante guide alpine, ai maestri e agli specializzati che fanno difficoltà a proporsi al grande pubblico. Basandosi sul modello domanda/offerta i “local” , i locali, dispongono di uno strumento gratuito per digitalizzare la propria esperienza. In altre parole, utilizzando un gergo imprenditoriale, proporsi su un mercato privo di confini. Lo stesso possono fare gli utenti, liberi anche di interrogare la community proponendo attività private.

Come è nata l’idea di Crion?

L’idea è maturata nel tempo con l’esperienza. Io e Carlo siamo maestri di sci nonché assidui frequentatori della Montagna, anche in giro per il mondo, e durante il Covid abbiamo capito che tante località montane necessitavano di una spinta digitale per avvicinare le persone. Crion connette i “local”, ovvero i residenti delle regioni periferiche e montagnose, con i viaggiatori e gli appassionati.

Ci sono molte App dedicate alla Montagna, alcune dettagliate su tracciamento Gps, riconoscimento delle mappe, distanze, percorsi. Probabilmente mancava l’interazione. È questa la vostra forza?

Esatto, esistono molti broker che operano con scopi meramente economici ed esistono brillanti applicazioni di tracciamento o mappe in 3D, che spesso utilizziamo anche noi. Il nostro fine è sociale, un vero e proprio sostegno all'economia periferica: coloro che abitano questi territori costituiscono il “tesoretto” della Montagna.

Qual è il pubblico di riferimento di Crion?

Pur essendo giovani, abbiamo molta esperienza di Montagna. Ogni volta che raggiungiamo una nuova località, a prescindere da dove si trovi, concordiamo sul fatto ‘Chi meglio di un local può farci apprezzare il suo territorio?’. È un mondo indietro, digitalmente parlando, e quindi Crion è una piattaforma autentica capace di connettere le persone. Solitamente il pubblico - gli amanti degli sport di montagna - trova quello che vuole soltanto quando arriva nel luogo prescelto. Grazie alla App si possono conoscere i “local” prima di mettersi in viaggio. Crion in questo modo permette di risparmiare soldi e tempo.

Incrociare domanda/offerta è un modello di business consolidato. Avete trovato ispirazione in App già presenti sul mercato?

Il modello è il marketplace a due vie, nel dettaglio Crion spinge per creare una community marketplace. Per questo chiediamo ai nostri utenti la maggiore trasparenza possibile, tanto da aver introdotto le review a due vie in stile “Uber” (La App di trasporto automobilistico privato, ndr). Si tratta di una doppia recensione “certificata”, riservata a chi prenota e conclude l'esperienza e a chi propone l'attività. Una scelta in linea con la missione di Crion, ovverosia garantire un contatto trasparente fra le persone.

Quanto è complicato far nascere una startup? Crion è nata in Svizzera, avete ricevuto degli aiuti regionali o avete fatto ricorso a iniziative di crowdfunding?

Sappiamo quanto sia difficile far nascere e soprattutto far crescere e sopravvivere una startup. Per nostra fortuna a partire dal 2021 siamo stati scelti da due “incubatori” di startup uno svizzero e l'altro internazionale che hanno sostenuto il progetto. Ci hanno offerto un aiuto necessario per intraprendere questa avventura. Per il resto ci siamo avvalsi dei nostri risparmi e in futuro abbiamo già degli sponsor interessati. I fondi sono serviti per realizzare la piattaforma e garantire l'iscrizione e la pubblicazione degli annunci in forma gratuita sia per i privati sia per i local (Quest'ultimi soggetti alle commissioni legate alle transazioni, ndr).

Crion è già disponibile in otto Paesi europei? Come avete fatto?

La piattaforma non ha confini, l'idea che abbiamo sviluppato è piaciuta. Io vivo a Lugano e Carlo Gerbino a Zurigo, siamo italiani. Dopo il successo in Svizzera ci siamo spostati in Italia. La App ha fin da subito fatto registrare dei numeri confortanti e al momento tutto sta procedendo nella giusta direzione.

In qualità di maestri di sci vi proponete su Crion?

Impossibile, mi alzo alle 6 del mattino e lavoro tutto il giorno sulla piattaforma. Abbiamo entrambi lasciato il nostro lavoro per dedicarci a questo prodotto complesso, è la nostra passione. Per ora siamo in due, ma con l'arrivo dei primi investitori puntiamo ad assumere personale giovane e multilingue e che venga, preferibilmente, dal mondo della comunicazione e del marketing.

Nuove funzionalità all'orizzonte?

Stiamo per introdurre degli algoritmi di cross selling, in grado di incrociare le date di viaggio scelte dall'utente con le attività presenti su Crion che al momento sono sci, snowboard, escursionismo, bicicletta, arrampicata, slittino, sport aerei e sport acquatici. In questo modo si potranno pianificare velocemente, giorno per giorno, le attività da praticare. Ciò che non è disponibile al momento, ma è stata una nostra scelta, è cercare le attività in base alla località, questo perché i “territori famosi” sono già raggiungibili attraverso i motori di ricerca e i social. La nostra missione è differente, ossia garantire un contatto autentico con la gente del posto e permettere di esplorare, ad esempio, le piccole valli. In futuro troveranno posto su Crion anche le baite, in modo da garantire una prenotazione a 360 gradi.

Il prossimo step di Crion?

Vorremmo consolidare le Alpi, ci sono tantissime attività che non hanno voce digitale. Per il resto siamo sicuri che l'idea farà breccia anche negli Usa dove, digitalmente parlando, c'è una comunità più predisposta all'interazione on-line.