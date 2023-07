Crolla una palazzina in ristrutturazione. Nessun ferito

Una palazzina di tre piani dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione è crollata a Milano in zona Porta Romana. L'edificio, che sorge in uno spazio tra via Sciesa e via Anfossi, secondo le prime informazioni, era probabilmente disabitato. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte. L'edificio, una palazzina di due piani, si trova in una zona di pregio vicino al centro e al palazzo di giustizia di milano. L'ipotesi iniziale è che si sia trattato di una fuga di gas. Alcuni testimoni riferiscono di aver sentito due boati poco prima del cedimento. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati vigili del fuoco e ambulanze del 118 e polizia. Presente anche l'unità cinofila perla ricerca di persone. Al momento non risultano feriti.