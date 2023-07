Cucciolo cade in una cisterna con catrame: solidarietà e 100 lavaggi per salvarlo

Nella regione di Sverdlovsk (Urali), nella città di Tavda, un cucciolo di cane è caduto in una cisterna piana di catrame. I passanti lo hanno notato e hanno chiamato i soccorsi. Il cagnolino sarebbe morto se non fosse stato notato da locali animalisti.

Per tutta la notte, il cucciolo è stato sottoposto a un'operazione igienica: lavato, pulito, taglio del pelo, poi rilavato. Per rifocillarlo, gli hanno somministrato acqua e latte. In totale, il cucciolo ha subito 100 risciacqui. Per fortuna il cane è stato salvato. Deve essere sottoposto a qualche altra pulizia, ma il peggio è alle spalle. Il cucciolo vivrà.