Davide Frattesi è un giocatore dell'Inter

Per Frattesi, che ha scelto il numero 16 come al Sassuolo, un contratto quinquennale da 2,8 mln. Visite mediche in programma entro un paio di giorni al massimo, pochi dettagli da definire: la definizione delle voci di bonus già decisi nel totale di cinque milioni e della esatta percentuale su una eventuale futura rivendita, con percentuale che i Neroverdi vorrebbero tenere per sé. Solo dettagli prima della firma che non pare in discussione, come ribadito dallo stesso agente di Frattesi. Riso all’uscita dalla sede dell'Inter si è concesso ai microfoni dei cronisti: "Siamo molto vicini, le società ora troveranno l’accordo e mancano pochi dettagli. Davide ci teneva tanto, la sua preferenza è sempre stata l’Inter e siamo contenti", le sue parole a fine serata, quando il sorpasso dell’Inter era già completato da un bel po’. E, come nel caso di Marcus Thuram, sfruttando il fattore tempo, decisivo nelle ultime vicende interiste