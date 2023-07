''Vedremo sicuramente Osimhen giocare con la nostra nuova maglietta che abbiamo presentato oggi''. Lo ha detto il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis durante la presentazione delle nuove divise di gioco della squadra.

''Se poi dovesse arrivare un'offerta più che indecente - aggiunge - ce ne faremo una ragione e saremo in grado, come abbiamo scovato grandi calciatori di trovarne altri ancora. Non vi preoccupate. Qui c'è la passione azzurra che ci arde nel cuore''