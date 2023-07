Delmastro: "La linea del Governo è chiara: il concorso esterno alla mafia non si tocca"

Prosegue lo scontro tra ministero e magistrati sulla riforma della Giustizia, in particolare sul concorso esterno alla mafia e la separazione delle carriere. Sul fronte politico, in particolare sul concorso esterno in associazione mafiosa, in merito alle affermazioni del Guardasigilli Carlo Nordio , FdI resta fermo sulla posizione del sottosegretario alla Presidenza, Alfredo Mantovano, che "ai parenti delle vittime di mafia, a Salvatore Borsellino e Maria Falcone" ha assicurato che "modificare il reato non è un tema in discussione". Una affermazione cui si è unito anche il vicepremier Matteo Salvini: "Diciamo che questa non è la priorità". Il leader della Lega ha spiegato che "serve una riforma della Giustizia urgente, efficace e condivisa, non contro nessuno, ma coinvolgendo tutti, magistrati compresi". Da FI invece Antonio Tajani si schiera con il ministro della Giustizia: "Da un punto di vista giuridico - spiega - credo che abbia ragione il ministro Nordio, ne parleremo, ma non si tratta di cambiare o rendere più debole la lotta alla malavita organizzata, anzi, dobbiamo indurire la lotta alla malavita organizzata. Ma leggendo attentamente quello che ha detto il ministro Nordio, lui credo voglia rinforzare una posizione, non indebolirla. Comunque ne parleremo". Nordio ha preso atto del clima: "Questo argomento non fa parte del programma di governo", ha spiegato in un'intervista al Corriere, dove ha comunque ribadito la necessità di " una norma ad hoc molto semplice e molto chiara".

Delmastro: “La linea del governo è chiara: tempesta perfetta” Sul concorso esterno "la linea del governo è chiara: non si tocca. Sono contento che il ministro Nordio abbia precisato che non è l'idea del governo. Ma comunque non ha detto che vuole abolirlo. Si è scatenata una tempesta perfetta sul ‘Nordio-pensiero’. Un corto-circuito logico". Così il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove al Corriere della Sera. "Il ministro ha detto che semmai vuole intervenire con una norma ad hoc, che non significa abolire ma tipizzare un reato ad hoc". "Rassereno tutti”, prosegue, "non c'è nessuna volontà di abbassare l'asticella nella lotta alla mafia. E non potrebbe essere che così. Perché Meloni ha tratto fonte di ispirazione politica da Falcone e Borsellino. Nessuno strumento della lotta alla mafia sarà indebolito da questo governo. Figuriamoci se vogliamo smantellarli". Rispetto al caso che lo riguarda in prima persona , sull'incolpazione coatta richiesta dal Gip di Roma al pm in merito alla rivelazione di segreti d'ufficio relativi al fascicolo Cospito, Delmastro afferma: "Dall'imbarazzo di parlare di una mia posizione personale mi ha tolto la presidente del Consiglio: la penso esattamente come lei. Continuerò ad affrontare nelle sedi opportune questa vicenda. Confidando nel fatto che emergerà la mia assoluta estraneità ai fatti".

Barelli: “FI con Nordio, su concorso esterno ha ragione” "Forza Italia una riforma della giustizia la chiede da sempre, non contro qualcuno ma a vantaggio dei cittadini. Riteniamo fondamentale il diritto alla privacy della persona coinvolta nelle indagini. Il garantismo è nel nostro dna. E poi riteniamo indispensabile la separazione delle carriere nella magistratura". Così, a Repubblica, il capogruppo FI alla Camera Paolo Barelli. "Noi rispettiamo il parere dell'Anm - dice ancora - però valgono anche quelli altrui, compresi della politica. Per noi questo non è uno scontro ma un confronto, democratico. Ci sono sensibilità diverse anche tra i vari partiti della maggioranza e questo è naturale e utile". Rispetto al concorso esterno "ci sono aspetti più specifici, molto tecnici e delicati, a volte oggetto di equivoco nel dibattito, tutti da valutare. Non abbiamo una posizione ideologica ma sono d'accordo con Tajani che sul piano giuridico Nordio ha ragione. FI ha condiviso la scelta di Nordio come ministro della Giustizia e rimane ferma nell'idea che sia necessaria nell'interesse del Paese. E su questo anche Salvini è d'accordo". "Di sicuro non voglio interpretare i pensieri del Quirinale, Mattarella fa bene a vigilare che nessuno strumentalizzi la discussione in atto. Sosteniamo Nordio ma il progetto di riforma deve essere discusso in Parlamento, sarà oggetto di confronto, è necessità del Paese", conclude Barelli.

La separazione delle carriere Al momento, comunque, il ministro della Giustizia appare più attento a un altro capitolo, che è fra i più indigesti alle toghe: "Probabilmente porteremo la proposta della separazione delle carriere nella prossima riunione di maggioranza - ha detto Nordio - Spero che si inizi nel più breve tempo possibile". "Sarebbe molto bello poter procedere con le riforme abbreviate della legge ordinaria - ha precisato - ma, dal mio punto di vista, per avere una riforma realmente radicale, sia per la separazione delle carriere sia per la composizione della nomina del Csm, occorre una revisione costituzionale". Fumo negli occhi per l'Anm, che ritiene si stia imboccando un strada "pericolosa per la democrazia". Quella per "la separazione delle carriere - ha detto il presidente Giuseppe Santalucia - è una riforma che apre ad altre, perché dovrebbe poi seguire la discrezionalità dell'azione penale. Un pm separato dalla giurisdizione e quindi fuori da quei meccanismi di compensazione e di controllo che prevede la Costituzione, lo lasceremo da solo o ci sarà qualcun altro che ambirà al controllo sull'azione penale? E quello non potrà che essere il controllo politico". "L'Anm fornisce alcune sollecitazioni che è giusto ascoltare. L'organismo politico ha un altro ruolo, indipendente". E se sul concorso esterno in associazione mafiosa "non esiste nemmeno la materia del contendere", sulla separazione delle carriere di pm e giudici Governo e maggioranza non daranno ascolto ai pareri contrari dei rappresentanti della Magistratura, ribatte il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, al Corriere della Sera. "E' da sempre - sottolinea - nel programma del Governo: la faremo. Non penso proprio che l'Anm ritenga non democratici i tanti Paesi europei che già la hanno".

Crosetto: “Solidarietà a Nordio” Con un post su twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso oggi solidarietà a Nordio. "Il ministro Nordio ha tutta la mia solidarietà perché si trova stretto nella morsa tra chi vuole mantenere il potere di utilizzare la 'giustizia' come uno strumento di lotta politica e chi ha paura di sfidare l'ingiustizia facendo una scelta giusta, perché teme 'ritorsioni'".