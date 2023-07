Disagi per i viaggiatori il 13 e il 15 luglio a causa di scioperi di treni e aeroporti

Sarà una settimana bollente per i viaggiatori, non solo per le temperature alte dell'anticiclone dal Sahara , ma anche per i trasporti interessati da un'ondata di scioperi.

Giovedì 13 la protesta coinvolgerà il personale di Trenitalia e di Italo. Il personale sarà in sciopero nazionale dalle 3.00 di giovedì 13 luglio alle ore 2.00 di venerdì 14 luglio 2023. L'agitazione è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie uno. Potrebbero esserci cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali.

Mentre sabato 15 luglio sarà la volta del personale di terra degli aeroporti. I servizi di handling e check-in si fermeranno per otto ore, dalle 10 alle 18. I lavoratori protestano per il contratto scaduto da sei anni. Nella stessa giornata di sabato Incroceranno le braccia anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair, e i piloti e gli assistenti di volo di Vueling.