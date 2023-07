Tre scout dispersi su un sentiero in montagna salvati nella notte dai Vigili del fuoco

Sono stati rintracciati in piena notte, sotto scrosci di pioggia e lampi, dopo che avevano camminato a lungo su un terreno in discesa molto scivoloso.

Protagonisti della disavvenutra a lieto fine tre scout di Trieste che la notte corsa si erano perduti nella zona di Pielungo Vito D'Asio (Pordenone) e che sono stati trovati e tratti in salvo dai vigili del fuoco di Maniago supportati da personale Speleo Alpino Fluviale (SAF) di Pordenone intervenuti verso mezzanotte.

Provvisti di zaini pesanti, i tre ragazzi stavano percorrendo il sentiero CAI 821 in direzione malga Lovet, quando, a circa mille metri d'altezza, hanno perso l'orientamento e sono rimasti bloccati in una zona molto impervia al sopraggiungere dell'oscurità. A complicare la situazione c'era il maltempo che imperversava nella zona con temperature in discesa.

Mentre la squadra dei vigili del fuoco sopraggiungeva dal basso, i soccorritori del Soccorso alpino (CNSAS) erano partiti dall'alto; complessivamente hanno partecipato all'operazione una decina di persone.