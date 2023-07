Dopo gli attacchi dei droni ucraini il colosso russo “Yandex” vieta il lavoro notturno negli uffici

Dopo i recenti attacchi notturni dei droni ucraini sui grattacieli di Moscow City, sede di diversi ministeri e uffici delle maggiori aziende russe, il colosso high-tech russo “Yandex” ha inviato una lettera a tutto il personale, vietando il lavoro notturno con la presenza negli uffici dall’una di notte fino alle sei di mattino.

La lettera finisce con l'appello: “Proteggete voi stessi!”.

Era una prassi diffusa il lavoro notturno nel quartier generale di “Yandex”. I motivi erano diversi: alcuni lavoravano con l’estero con diversi fusi orari e, mentre a Mosca era notte inoltrata, per i clienti esteri era già l’alba o piena giornata; altri invece preferivano evitare il chiasso diurno negli uffici, optando per la quiete notturna; c'era infine chi preferiva i turni notturni per avere più soldi in busta paga.

Tuttavia il divieto di lavoro notturno in sede fa pensare che i dirigenti di “Yandex” temano ulteriori attacchi dei droni ucraini.