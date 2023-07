Dopo il boom di turisti per il drago del Lagorai, arriva il coniglio gigante Buffy in val di Fassa

Una forma di arte pubblica ecosostenibile amata dai turisti di montagna, soprattutto dai bambini. Dopo il drago Vaia , realizzato dall'artista Marco Martalar , e diventato simbolo della foresta dopo la tempesta Vaia che ha devastato zone boschive delle Dolomiti Bellunesi, ora arriva il coniglio Buffy accanto al Rifugio Buffaure, nell’area escursionistica Buffaure, a pochi minuti dalla telecabina che sale dall’abitato di Pozza di Fassa. Un progetto originale di Francesco Avancini.

Il drago di legno più instagrammato della storia, supera i 6 metri di altezza e i 7 di lunghezza, ha portato sull'alpe Cimbra, nelle scorse stagioni, tali folle di turisti che si sono registrate code e disagi per andare a fotografarlo. Un’opera la cui straordinarietà sta anche nella sua caducità. Realizzato con un legno non trattato, destinato a scomparire piano piano nel tempo, sotto la forza della neve e del vento. Così come le altre installazioni che segnano ormai le mete di percorsi turistici.

Qualche giorno fa era apparsa anche l' aquila Vaia di Marcesina , realizzata anch'essa da Martalar: con i suoi 7 metri di altezza e 5 di lunghezza e un peso di 1600 kg è la più grande aquila in legno d'Europa, un'opera d'arte che segue il drago di Vaia di Lavarone e la lupa del Lagorai.

Commissionata dall'amministrazione del comune di Grigno e dal sindaco Claudio Voltolini per ricordare la tremenda catastrofe forestale sulla piana di Marcesina, luogo del più grande cantiere forestale d'Europa.

E così come per il drago di Vaia, anche per realizzare l'aquila c'è voluto un lavoro immenso: 1800 viti ,100 metri di tavole e murali in larice coperti con 1500 pezzi di radici e altro materiale raccolto a km 0 nel raggio di un km dall'opera.

“L' Aquila simbolo del Trentino rappresenta forza e libertà, ma anche la forza della natura che qui la tempesta vaia si è scatenata con enorme aggressività e potenza”, scrive lo scultore sui social.