Dopo Kiev e Mosca, Washington: Zuppi da oggi a mercoledì vola negli Usa per la missione di pace

Dopo quelli in Ucraina e in Russia, proseguono i viaggi dell’inviato di Papa Francesco, Matteo Maria Zuppi, nell’ambito della missione di pace della Santa Sede per la risoluzione del conflitto tra Kiev e Mosca e l’approdo a un auspicato cessate il fuoco.

Per la terza volta l'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei sarà di nuovo in viaggio: da oggi, e fino a mercoledì 19 luglio, Zuppi vola a Washington per una serie di incontri con le autorità statunitensi. L'annuncio fatto dal Vaticano non ha specificato quali saranno le personalità che il porporato avrà modo di incontrare nel corso della sua missione (probabilmente, il presidente Biden, ma non è certo). Si è solo specificato che il presidente Cei sarà Oltreoceano “quale inviato del Santo Padre Francesco” e che “la visita si svolge nel contesto della missione intesa alla promozione della pace in Ucraina”. L’iniziativa “si propone di scambiare idee e opinioni sulla tragica situazione attuale e di sostenere iniziative in ambito umanitario, per alleviare le sofferenze delle persone più colpite e più fragili, in modo particolare i bambini”, è scritto ancora nel comunicato diffuso Oltretevere.