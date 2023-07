Il nord Italia dopo la tempesta, tra lo stato di emergenza e la conta dei danni

A 48 ore dal disastro, arriva la conta dei danni e la stima del tempo che ci vorrà per tornare alla normalità mentre le famiglie piangono le vittime dell’ondata eccezionale di maltempo che ha investito Milano e il nord Italia nei giorni scorsi, mettendo in ginocchio parte dell'agricoltura e della produzione del Veneto. "Con la dichiarazione dello stato di emergenza, in generale, si permette - spiega oggi Fabrizio Curcio, capo del dipartimento di Protezione civile, in un'intervista al Corriere della Sera - l’utilizzo di poteri straordinari per la gestione delle conseguenze determinate dalle calamità, si stanziano le prime risorse finanziare e si può prevedere la concessione di ristori alla popolazione e alle imprese. Prima di attivarla, però, bisogna circoscrivere i territori in cui si sono avuti i danni strutturali e quelli dove si sono verificati e si prevedono disagi alla popolazione, e dovremo arrivare ad una stima del danno. Poi dovremo fare dei sopralluoghi nei territori colpiti ed un’istruttoria. Sono valutazioni che facciamo insieme al territorio, alle Regioni, per capire anche quali dovranno essere gli strumenti per intervenire".

Lo stato di emergenza, che interessa tutta la Lombardia (il 24 luglio una donna, in Brianza, è morta schiacciata da un albero, il giorno dopo stessa tragica fine per una giovane scout a Brescia) si è tradotto, dopo un confronto con la Protezione Civile, in una stima pari a 41 milioni di euro di danni. Il dato è arrivato direttamente da Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del mare.

Sulle strade al lavoro ci sono ancora 140 vigili del fuoco, con 21 squadre e 21 mezzi; 30 operatori di Protezione civile del Comune di Milano, 10 squadre, 12 mezzi; 30 operatori di AVR (le imprese del verde) con 6 squadre e 14 mezzi; la Polizia Locale con 159 pattuglie distribuite nei 4 turni; l'Esercito con 20 militari, 2 squadre, 10 mezzi; e poi Atm, Nuir e Amsa. Le linee tranviarie sono state interrotte in 30 punti.

Solo nel capoluogo lombardo, dove hanno imperversato raffiche di vento a 100 km orari e sono stati scaricati a terra 40 millimetri di pioggia in 10 minuti, le località censite “dove abbiamo alberi o rami in strada sono diventate quasi 1.400, di cui 600 circa risolte" e 800 ancora da trattare: si tratta di centinaia di alberi abbattuti dal vento. Questo il bilancio rilasciato ieri sera dal campo dell'assessore alla sicurezza di Milano, Marco Granelli.

Veneto Spostandoci verso Est, otto giorni di grandinate con raffiche di vento a 180 chilometri all’ora hanno provocato in Veneto danni pari a circa 100 milioni di euro. Il settore più colpito è quello agricolo, con molti impianti messi a terra nelle aziende, martoriate da una grandine di dimensioni fuori dal normale, in un periodo nel quale la frutta, gli ortaggi, i seminativi e gran parte delle produzioni sono al massimo del rigoglio, con danni che avranno ripercussioni anche nel medio-lungo periodo. Contati oltre 30 feriti nella regione, tra cui uno gravissimo, un 16enne colpito da un ramo a Zimella (Verona). Sempre nel Veronese e nel Trevigiano i maggiori danni alle abitazioni e alle coltivazioni. La Regione ha chiesto al Governo, oltre allo stato d'emergenza di Protezione Civile, anche lo stato di calamità per quanto riguarda l'agricoltura per poter accedere, come spiegato dal governatore Zaia, alla “possibilità di accesso al Fondo di Solidarietà previsto per i danni catastrofali".

Friuli Venezia - Giulia Alberi caduti, strade interrotte, tetti scoperchiati, colture rovinate dalla grandine anche in Friuli Venezia - Giulia. Nella regione, l'epicentro dell'emergenza è stata la zona di Mortegliano (Udine), dove è stato attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) con funzioni tecnica e di pianificazione. Nel pordenonese si sono contati fino a quasi 400 interventi: sette le squadre al lavoro con turni di servizio raddoppiati. Nel goriziano la conta ieri era arrivata a oltre 200 interventi. La zona meno colpita è stata quella di Trieste, dove però ad accompagnare le temperature basse è arrivata al bora, che ha soffiato la bora con raffiche oltre i 60 km/h. Numerosissimi anche gli interventi dei tecnici e del personale della protezione civile.

Nella regione "il maltempo ha colpito duro lungo dal confine con il Veneto a quello con la Slovenia" e "in alcuni punti abbiamo visto devastazioni rilevanti". Il bilancio è arrivato dall'assessore regionale alla salute, con delega anche alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, dopo avere effettuato un sopralluogo nelle zone colpite da forti temporali, vento e grandine. "Ci sono diversi punti dove i danni sono ingenti - sottolinea Riccardi - e sicuramente il punto più critico è intorno a Mortegliano, località nella quale il maltempo ha pestato più duro con la velocità del vento che ha raggiunto quasi 150 chilometri all'ora e 50 millimetri di pioggia caduti in un'ora. E' stata una violenza che nessuno di noi poteva immaginare".

Tgr/Friuli Friuli, Migliaia di veicoli rovinati dalla grandine

