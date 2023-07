Doppia tragedia nel Pisano: due persone annegano a causa del mare mosso

A poca distanza di tempo e nello stesso tratto di mare, questa mattina sono morte due persone, in circostanze diverse.

La località balneare è quella di Marina di Vecchiano, sulla costa pisana; le due vittime: un 50enne della provincia di Firenze e un 30enne polacco.

I due annegamenti riguardano due eventi indipendenti l'uno dall'altro, avvenuti nello stesso braccio di mare in uno specchio di circa 500 metri, sembrerebbe a causa delle condizioni del mare agitato da vento e correnti.

La notizia è arrivata dai Vigili del Fuoco di Pisa che sono intervenuti intorno alle 12.30.

Per il primo evento, all'inizio si parlava di una barca rovesciata con dispersi. In realtà nessuna barca, ma un cittadino polacco 39enne con il figlio di 16 anni e un altro ragazzino polacco di 8 anni si sono trovati in difficoltà dopo essersi tuffati: i due minori si sono salvati, il 39enne (che era con la famiglia in vacanza da parenti a Lucca) è affogato.

Nel secondo episodio, avvenuto a sud della bocca del Serchio, è deceduto per annegamento un italiano 48enne di Firenze.

L'intervento e le operazioni di salvataggio, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Livorno, assieme ai Vigili del Fuoco di Pisa, hanno coinvolto anche quelli di Lucca con un battello pneumatico e una moto d'acqua. Sul posto le ambulanze della Misericordia, della Pubblica Assistenza e la polizia.