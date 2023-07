Respinta con 111 "no" la mozione di sfiducia a Daniela Santanché. Lei: "Non ho mentito"

L'aula del Senato ha respinto la mozione di sfiducia al ministro del Turismo Daniela Santanchè, presentata dal M5S, con 111 no e 67 sì. I senatori di Azione- Italia Viva, come annunciato in dichiarazione di voto dal capogruppo Enrico Borghi, non hanno preso parte al voto.

Dopo le dichiarazioni sulla mozione, presentata da Stefano Patuanelli e appoggiata da Pd, Avs ma non dal Terzo Polo, nell’aula del Senato si è svolto il voto per appello nominale. Santanchè si è intrattenuta con i parlamentari della maggioranza, che l'hanno salutata con baci e abbracci, mentre in Aula era in corso la chiama per il voto. Dopo qualche minuto passato in compagnia dei colleghi, la ministra è uscita.

Dibattito acceso tra i banchi dell’opposizione e quelli della maggioranza, con diversi richiami sia verso i banchi di Fdi che verso quelli del M5s e Pd, da parte del presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Nel corso dell'intervento di Alessandra Maiorino (M5s), il senatore Francesco Zaffini (Fdi) le ha rivolto un attacco personale, al quale il collega del Pd Filippo Sensi ha risposto con un invito al silenzio. Il presidente del Senato lo ha richiamato, affermando di essere lui a presiedere l'Aula. Altre rimostranze sono avvenute nel corso dell'intervento di Massimiliano Romeo (Lega).