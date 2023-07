È morto l’ex calciatore e allenatore inglese Trevor Francis, che negli anni Ottanta giocò in italia

E' morto a 69 anni l’ex calciatore e allenatore inglese Trevor Francis. Si trovava vicino a Marbella, in Spagna, dove era uno dei tanti inglesi che in quella località trascorrono vari mesi dell'anno. La morte è sopraggiunta per un infarto. Attaccante di razza in diverse squadre tra Inghilterra, Italia, Scozia e Stati Uniti. Nel 1979 divenne il primo calciatore inglese a essere acquistato per un milione di sterline, dal Nottingham Forest, con cui vinse due Coppe dei Campioni consecutive segnando il gol decisivo nella finale del 1979. Giocò poi in Italia dal 1982 al 1987 con Sampdoria e Atalanta, con i doriani vinse una Coppa Italia. Per gli inglesi Trevor Francis era soprattutto "un calciatore leggendario e una persona estremamente gentile" Francis è stato, ricorda la Bbc, "l'uomo da un milione di sterline", ovvero il primo calciatore inglese ad essere stato ceduto per questa cifra, quando nel 1979 passò dal Birmingham City al Nottingham Forest di Brian Clough e in tanti sono convinti che se avesse avuto meno problemi fisici avrebbe potuto fare ancora di più di quanto ha fatto nel calcio. "Era così fragile che poteva rompersi un piede scendendo dal letto", disse di lui Don Revie, ct dell'Inghilterra che nel 1977 lo fece esordire in nazionale. Ma anche così Trevor fece vedere chi era, basti pensare alle due Coppe dei Campioni conquistate con il Nottingham Forest, la prima (vinta in finale contro il Malmoe,1-0 suo il gol) appena due anni dopo che questa squadra era stata promossa nella massima serie inglese. In Italia con Atalanta e Samp, e proprio i doriani lo ricordano molto bene, a Marassi infatti diede spettacolo, insieme a Souness, lo scozzese ex capitano del Liverpool che aveva scelto anche lui la causa doriana. Con la nazionale inglese Trevor Francis ha giocato 52 volte, segnando 16 reti due delle quali ai Mondiali di Spagna 1982. In Italia, oltre che nella Samp, ha giocato anche nell'Atalanta, e una volta Fabio Capello, lo definì "il più forte giocatore britannico ad aver giocato in Italia". Nel 1994, poco prima dei 40 anni, si era ritirato, totalizzando 632 presenze nelle serie professionistiche, accompagnate da 235 gol.