Effetto trimestrali sui mercati in attesa di Lagarde

Le borse europee accelerano nettamente al rialzo in attesa della Bce e soprattutto sostenute dalle numerose trimestrali. Milano (+1,3%) e Parigi (+1,24) le migliori quando manca meno di un'ora alla metà seduta.

A Piazza Affari regina del listino Moncler (+4,8%), che ha superato il miliardo di ricavi nel primo semestre. Ha invertito completamente la tendenza negativa della mattinata Stm (+4,3%), colosso dei semiconduttori che vede ricavi in crescita nel terzo trimestre.



Alle 14.15 attesa per la decisione della Bce: il mercato si aspetta una decisione analoga a quella della Fed: un rialzo di 25 punti base. L'attenzione sarà poi alle indicazioni che darà Christine Lagarde per il resto dell'anno. Gli analisti stimano molto probabile un altro rialzo nel 2023.



La preoccupazione dei banchieri centrali è legata all'inflazione ancora alta, soprattutto quella core, di fondo, depurata dei beni più volatili. In eurozona a giugno al 5,4%. Poco fa la stima dell'Istat: l'inflazione brucia oltre 6 punti percentuali di potere d'acquisto salari.