L'Ema dà l'ok al vaccino Abrysvo contro il virus sicinziale per neonati e over-60

L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio di Abrysvo, un vaccino per proteggere i neonati fino a6 mesi e gli over 60 dalle malattie del tratto respiratorio inferiore causate dal virus respiratorio sicinziale (Rsv). L' Rsv è un virus respiratorio comune che di solito provoca sintomi come tosse, raffreddore, faringite o otite, ma che possono essere gravi nelle persone vulnerabili, tra cui gli anziani e le persone affette da malattie polmonari o cardiache e da diabete.

Abrysvo è il primo vaccino anti-Rsv ad ottenere il via libera dell'agenzia, è bivalente e ricombinante. È un vaccino prodotto dalla statunitense Pfizer ed era stato già approvato dall'FDA , un mese dopo l'approvazione di un vaccino simile della rivale GSK.