Emanuela ce l'ha fatta: è transgender, ma può cambiare nome senza operarsi

Fin dall'infanzia sentiva di far parte dell'universo femminile. Adesso, dallo scorso luglio, è “rinata”, a 53 anni, come Emanuela anche se non ha effettuato, né programmato un intervento chirurgico per cambiare sesso e senza aver assunto terapia ormonale.

Dopo vent'anni di battaglie, ma anche di sofferenze e umiliazioni, il tribunale di Trapani le ha infatti riconosciuto il diritto di cambiare nome e identità di genere all'anagrafe.

Un caso unico in Italia, reso possibile da un principio estrapolato da una sentenza della Corte di Cassazione del 2015 che ha consentito a un'altra transgender di legittimarsi come donna prima dell'operazione, che però in quel caso era pianificata.

Il tribunale ha stabilito, in sostanza, che l’organo sessuale maschile non è di impedimento alla percezione di sé come donne.

“Non avere l’organo sessuale femminile non compromette il modo in cui mi percepisco, le mie sembianze non offuscano la mia identità femminile”, ha raccontato al quotidiano La Repubblica.