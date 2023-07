Entra e segna il gol decisivo: il debutto di Messi con l'Inter Miami

Prima partita, primo gol, prima vittoria. Lionel Messi non poteva cominciare meglio la sua avventura con la maglia rosa dell'Inter Miami. Il campione argentino, entrato al 9' della ripresa, ha cambiato le sorti del match segnando su punizione il gol della vittoria per i suoi (2-1) in Coppa di Lega, contro la formazione messicana del Cruz Azul. Robert Taylor ha aperto le marcature per i locali prima dell'intervallo (44'). Insieme a Messi è entrato in campo per Miami anche Sergio Busquets.