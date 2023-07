Eraclea Mare, si rovescia un trenino turistico, ci sono feriti

Diverse persone sono rimaste ferite ad Eraclea, in provincia di Venezia, nel rovesciamento di un vagone di un trenino stradale turistico.



E' successo verso le 22 di lunedì sera in via Livenzuola, per motivi ancora tutti da accertare.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale del Suem, con numerose ambulanze. Non è chiara al momento la dinamica dell'incidente: dalle prime informazioni e dalle cronache dei media locali risulterebbero coinvolte 14 persone - molti dei quali bambini - ma nessuno dei feriti sarebbe in condizioni gravi.

È accorsa nella notte anche la sindaca di Eraclea, Nadia Zanchin. Secondo alcune ipotesi, il rovesciamento potrebbe essere stato causato da un tombino che avrebbe innescato la perdita di controllo del mezzo a livello di una curva. L'autista si è immediatamente mobilitato per prestare i primi soccorsi.