eSport, il "calciomercato" dei gamer: "Surgical Goblin" approda al Team Mkers

Non solo i trasferimenti dei campioni del pallone. Quando la tecnologia incontra lo sport - come accade nel mondo del gaming, i cosiddetti eSport - emergono fuoriclasse anche delle discipline virtuali. Giocatori di punta, contesi, destinati a fare la fortuna delle società che li acquisiscono.

Per fare un esempio concreto, l'italiana Mkers, per rafforzare il team di Clash Royale, ha ufficializzato l'arrivo del pluricampione del mondo Surgical Goblin, direttamente dal Team Liquid. "Famoso in tutto il mondo per le sue abilità tattiche e la precisione tecnica, Frank ''Surgical Goblin'' Oskam, classe 1999, è uno dei giocatori più vincenti del titolo Supercell - evidenzia Mkers -. Dal febbraio 2017, prima con il Team Queso, passando per i Vodafone Giants ed approdando infine al Team Liquid, ha vinto tutte le competizioni di rilievo, compresi due campionati del mondo, il CRL Invitational e la CRL West Spring Season, solo per citarne alcune.

Nel 2020, con il palmarès più importante a livello mondiale, Surgical decide di ritirarsi temporaneamente dalla scena competitiva di Clash Royale. Da allora il titolo Supercell è cambiato e si è evoluto: il circuito competitivo ha assunto dimensioni importanti, ponendosi al pari dei ring esportivi dei titoli più acclamati. Così, nell'agosto 2022, Frank decide di fare ritorno nelle arene che contano, dopo due anni di stop, dimostrando subito di non aver perso neanche un briciolo delle abilità e della professionalità che lo avevano portato ad essere uno dei più vincenti e rinomati professionisti a livello mondiale. Ora il campione olandese ha scelto di unirsi alle fila del Team Mkers, ispirato dalla visione e dalla passione che contraddistinguono il Mkers Team di Clash Royale".