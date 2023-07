Estorce quasi 3 milioni di dollari a un sopravvissuto alla Shoah: condannata a 4 anni

Prosciuga i risparmi di una vita di un 87enne sopravvissuto alla Shoah fingendo un interesse per lui, poi vive generosamente dei 2,8 milioni di dollari estorti all'anziano. Ma alla fine la truffa le costa una condanna a 4 anni di carcere.

Peaches Stergo di Champions Gate, in Florida, è stata descritta dal giudice federale Edgardo Ramos, che ha emesso la sentenza a Manhattan, come "indicibilmente crudele".

In tribunale, la donna ha semplicemente detto “mi dispiace”. Ad aprile si era dichiarata colpevole per frode telematica.

La 36enne ha incontrato l'uomo su un sito di appuntamenti 7 anni fa e ha prosciugato i suoi conti dal 2017 al 2021. Pare che abbia vissuto sontuosamente in una gated community, facendo viaggi costosi e acquistando una barca e auto di lusso.

Stergo ha iniziato a chiedere soldi all'ex uomo d'affari nel maggio 2017, sostenendo che aveva bisogno di denaro per pagare un avvocato. In quell'occasione l'anziano le ha dato 25.000 dollari. Nei quattro anni successivi, la 36enne ha usato bugie per convincere l'uomo a firmare 62 assegni per un totale di oltre 2,8 milioni, fino a quando il poveretto non è rimasto al verde.

Stergo si è recata più volte a New York per visitare la vittima nel suo appartamento di Manhattan, dicendogli di essere una tata della Florida e senza rivelare di avere un compagno e due figli. L'uomo è finito in bolletta ed è stato costretto a cedere il suo appartamento, mentre la donna spendeva migliaia di dollari per pasti costosi, monete d'oro e lingotti, gioielli, orologi Rolex e abiti firmati.

Il giudice non ha reso noto il nome della vittima, che soffre di declino cognitivo, tra gli altri problemi di salute, ed è fragile.