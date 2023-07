Europei under 21, ora Inghilterra-Portogallo, e alle 21 Francia-Ucraina per 2 posti in semifinale

Seconda e ultima giornata di quarti di finale di questo Campionato Europeo Under 21 2023.

Dopo i primi verdetti di ieri che hanno visto passare il turno Israele, vittorioso ai rigori sulla padrona di casa Georgia , e la Spagna superare di misura, dopo i tempi supplementari, una Svizzera per nulla rassegnata, oggi è la volta di Inghilterra-Portogallo e Francia-Ucraina, ultimi due confronti per guadagnare un posto in semifinale.

Si parte alle 18.00 con la super sfida fra Inghilterra e Portogallo, in parità il bilancio dei precedenti confronti tra le nazionali.

Alle 21.00 la Francia, vittoriosa del girone con l'Italia (con gli Azzurrini clamorosamente eliminati), sfiderà l'Ucraina.

Dove e quando vedere le partite:

Inghilterra-Portogallo - ore 18: diretta tv su Rai Sport HD e in streaming su Rainews.it

Francia-Ucraina – ore 21.00: diretta tv su Rai Sport HD e in streaming su Rainews.it