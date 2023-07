Europei Under 21: la finalissima Inghilterra-Spagna, sfida tra le favorite della vigilia

All'Adjarabet Arena di Batumi (Georgia) Inghilterra e Spagna si affrontano nella finale per la conquista del titolo continentale under 21.

Fin dall'inizio, queste squadre venivano date tra le favorite, pronostici rispettati dunque, per una partita dove si incrociano il miglior attacco del torneo, allenato da Santiago Denia, contro la difesa che non ha subito neanche un gol.

La giovanile iberica ha travolto in semifinale per 5-1 l’Ucraina , i “Leoni” under 21 hanno avuto la meglio sui pari età di Israele per 3-0 .

I precedenti

La Spagna non ha mai battuto l'Inghilterra in gare ufficiali a livello U21. L'Inghilterra invece ha vinto tre dei quattro precedenti nei Campionati Europei U21, segnando sei gol e subendone solo uno.