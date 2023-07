Europei Under 21, primi quarti di finale: Georgia-Israele e Spagna-Svizzera

Al via i quarti di finale dei Campionati Europei Under 21 edizione 2023. Fuori l’Italia dopo la deludente eliminazione nel Girone D, il torneo continua con le otto squadre rimaste in gara per aggiudicarsi, oltre che il trofeo, la qualificazione alle olimpiadi di Parigi2024.

Alle 18 le prime a scendere in campo Georgia-Israele al Paichadze Stadium di Tbilisi