Eurostat: cresce la popolazione nell'Ue, ma cala in Italia

Torna a crescere la popolazione nell'Ue, ma l'Italia è in controtendenza e registra il calo maggiore nell'Unione. Dopo il calo nel 2020 e 2021 con il Covid, la popolazione europea è aumentata nel 2022 da 446,7 a 448,4milioni di persone, segnala Eurostat.

La variazione naturale è stata negativa (più morti che nascite), superata però dal saldo migratorio positivo, sia per la ripresa dei movimenti nel post-Covid e sia per l'afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina. Sette Paesi hanno registrato un calo della popolazione tra il primo gennaio 2022 e il primo gennaio 2023, con il calo maggiore registrato in Italia (-179.419 persone).