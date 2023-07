F1, Gp Belgio: Sainz davanti nelle libere condizionate dal diluvio. Leclerc quarto

Una soddisfazione chiaramente relativa in casa Ferrari. C'è la Rossa di Carlos Sainz in cima alla classifica dei tempi delle prime prove libere del Gran Premio del Belgio fortemente condizionate dalla pioggia. Sul circuito di Spa, dove è stata esposta la bandiera rossa a causa delle forti precipitazioni, lo spagnolo ha fermato il tempo in 2'03''207 precedendo le due McLaren di Oscar Piastri (+0''585) e Lando Norris (+1''277). Quarta la Rossa di Charles Leclerc (+4''941). Alle sue spalle la Red Bull di Sergio Perez (+5''033). Max Verstappen è stato invece penalizzato per la sostituzione del cambio e non è stato inserito nella tabella dei tempi.