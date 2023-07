Gp Gran Bretagna: Verstappen è l'uomo da battere

La formula 1 arriva sul tracciato di Silverstone, Gran Bretagna, uno dei gp storici del circuito, e il leit motiv è sempre lo stesso: battere Max Verstappen e la Red Bull.

In conferenza stampa, alla vigilia della corsa su uno dei circuiti più famosi al mondo, Max Verstappen, il pilota della Red Bull, non si lascia scappare una battuta: "Prima o poi gli avversari ci raggiungeranno? Speriamo di no, faremo di tutto per non farlo capitare. Forse non ci sono battaglie ma non mi mancano, in questi anni in pista ne ho fatte tante, alla fine a me piace vincere. Sono un perfezionata, sono cresciuto pensando che fosse la cosa migliore ed è il mio approccio".

La Ferrari sogna la svolta, ma la Red Bull è ancora troppo lontana per la scuderia di Maranello. Charles Leclerc, tornato sul podio in Austria, dopo settimane non certo facili per la Ferrari, cerca di essere ottimista seppur con prudenza: "Da Barcellona il feeling sta andando nella direzione giusta. Ci sono passi avanti, ma non dobbiamo farci trasportare dall'entusiasmo. La Red Bull è più forte e questa pista potrebbe mettere in evidenza le nostre debolezze" aggiunge il pilota monegasco. Anche Carlos Sainz, sul podio nella sprint di sabato scorso, conferma dei miglioramenti e guarda fiducioso al futuro.

Lewis Hamilton, Mercedes, è di casa sul circuito e sa quanto il tifo casalingo sia un fattore da non sottovalutare, specialmente in un weekend in cui gli spalti saranno sold out: "Sono molto felice di tornare a Silverstone, il miglior Gran Premio che ci sia. Sin dalle prime volte in Formula Uno il contributo del pubblico si è sempre fatto sentire. Vedere così tante bandiere, cappellini e persone che ci sostengono rappresentano un'iniezione di fiducia incredibile". Il sette volte campione del mondo ha poi proseguito parlando degli aggiornamenti apportati dal team alla monoposto sua e di George Russell: "Abbiamo portato una nuova ala anteriore, spero che ci possa portare sulla direzione giusta. Il pacchetto di aggiornamenti non è così cospicuo come sembra, ma spero ci possa consentire di compiere un ulteriore passo avanti per raggiungere buone prestazioni".