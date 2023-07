F1: è ancora Max Verstappen il favorito da battere

Chissà se nel prossimo gran premio in Ungheria, 11esima tappa del Mondiale, domenica prossima alle 15, qualcuno riuscirà a fermare il dominio di Max Verstappen in cerca di un ulteriore record. Unico attore di una stagione che prelude a uno scenario inevitabile: conquistare il terzo titolo iridato.

Intanto, in conferenza stampa, il leader della classifica scherza: "Il record delle 12 vittorie consecutive della Red Bull? Non ci penso tanto, sono qui per fare un buon weekend e provare vincere".

Un commento anche sul ritorno in pista del suo ex compagno di squadra, Daniel Ricciardo, all'AlphaTauri. “Ricciardo è emozionato, è bello riaverlo in famiglia e sulla griglia. Ma sono triste anche per De Vries che è un amico. Non penso ci sia rancore e penso che per lui ci saranno altre opportunità e occorre guardare avanti”.

Per quanto riguarda le Ferrari, che si presenta con degli aggiornamenti aerodinamici, Carlos Sainz commenta: ''Sarà una battaglia serrata alle spalle di Max Verstappen, molto dipende dalle piste e occorre essere consapevoli che ci saranno dei weekend migliori e altri peggiori. Qui speriamo di trovare delle condizioni buone. La nostra macchina purtroppo è abbastanza sensibile ad alcuni fattori che non possiamo controllare - afferma il pilota spagnolo -, come le temperature o il vento laterale. Però se le condizioni sono favorevoli possiamo essere protagonisti, io ci spero"

E Charles Leclerc aggiunge: "Qui abbiamo condizioni di grande caldo, quindi con un degrado gomme difficile. Ma certamente le caratteristiche della pista vanno meglio rispetto a Silverstone per la Ferrari".