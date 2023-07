Nuovo calendario 2024 per la Formula 1. Saranno 24 in tutto i Gran premi del mondiale, in Barhain e Arabia Saudita i primi due. Gp che si correranno di sabato per via del Ramadan.

Spa ottiene la conferma e con data 17-19 maggio si svolgerà il Gp dell'Emilia Romagna, annullato in questa stagione a causa della tremenda alluvione.

Il 29 febbraio si inizia con il Gp a Sakhir, si chiude, Abu Dhabi, a Yas Marina il 6-8 dicembre