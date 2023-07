Famiglia travolta dall'auto in corsa, oggi udienza di convalida per la 32enne alla guida

Proseguono gli accertamenti dei carabinieri del Reparto Operativo di Belluno, alla ricerca di ulteriori testimoni (poco prima c'era stato un funerale vicino al luogo dell'incidente) e di altri filmati di telecamere che potrebbero avere registrato gli attimi dell'arrivo dell'Audi della donna, oltre al video già in possesso agli inquirenti recuperato da un negozio di alimentari. Oltre a questo saranno determinanti la perizia del consulente sul telefonino dell'indagata per verificare se, mentre guidava, stesse chiamando qualcuno o fosse impegnata a scrivere un messaggio, e l'accertamento tecnico sulla reale velocità della vettura in quel tratto di strada dove il limite è di 50 kmh. La certezza, ha detto un investigatore, è che l'Audi andava a velocità sostenuta , oltre i 70 kmh in quel tratto di rettilineo quando è piombata sul marciapiede falciando le tre vittime, prima di finire la folle corsa contro un palo dell' illuminazione. Segni di frenata non sarebbero stati riscontrati. E qui si aprirebbero varie ipotesi che vanno dalla distrazione o ad un gesto volontario . Ma su quest'ultimo punto la procura bellunese non azzarda alcun commento.

E' prevista per oggi l'udienza di convalida per Angelika Hutter , la 32enne tedesca arrestata per omicidio stradale plurimo dopo aver investito e ucciso con l'auto, il 6 luglio scorso a Santo Stefano di Cadore (Belluno), tre componenti di una stessa famiglia , Marco Antonello, 48 anni, il figlio Mattia di quasi 2 anni e la nonna materna Mariagrazia Zuin, di 65.

La donna alla guida dell'auto che ha travolto la famiglia

La donna, che si trova ora rinchiusa nel carcere femminile della Giudecca, è apparsa agli inquirenti come una persona “strana” e poco è ancora emerso, parla solo tedesco e inglese, sui suoi precedenti spostamenti in Italia. La sua presenza è stata fissata a Bolzano a fine maggio. La vettura era diventata da tempo anche la sua casa, come dimostrano coperte, abiti e rimasugli di cibarie sparsi nell'abitacolo. Hutter è soggetto definito litigioso. Sui social nei mesi scorsi si è scagliata contro le banche tedesche, contro i corrieri, forse un retaggio di quando era fidanzata con un portalettere. Le origini della donna sono romene ma sin da piccola vive in Baviera. Ad ottobre aveva lasciato la casa e i genitori erano preoccupati. Per tutti questi mesi ha vissuto “alla giornata”. Su Instagram ha scritto di essere un'artista e tramite un suo sito internet aveva cercato, senza successo, di vedere le sue “opere”, disegni ad acquerello, biglietti di matrimonio e mobili decorati a mano.

Solo pochi giorni prima di commettere l'omicidio stradale nel Cadore, era stata denunciata dalla Questura di Bolzano per oggetti atti ad offendere: gli agenti, chiamati da un negozio di elettronica di un centro commerciale perché la donna aveva litigato con un addetto alle vendite, avevano trovano nel suo zaino un martello. Come ha riferito il legale d'ufficio Giuseppe Triolo, Angelika in carcere continua a ripetere nella sua madrelingua una sola frase, "Ich bin in einem Abgrund" ("sono in un baratro", la traduzione dal tedesco) e non ricorda nulla dell'incidente. Hutter, come hanno confermato le analisi sul sangue, non si era messa alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti ma sulle cause della tragedia restano ancora diversi punti interrogativi. Le telecamere di un'officina hanno ripreso il transito dell'Audi A3 nera con a bordo Angelika Hutter percorrere a gran velocità la via Udine: erano le ore 15 e 14 minuti e 54 secondi e solo quattro secondi dopo si è udito un forte boato.