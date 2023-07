Atletica: la 4x100 Azzurra vola ai Mondiali Di Budapest con 38"04

Straordinario tempo per la staffetta 4x100 azzurra, che stacca di fatto il pass per i Mondiali di Budapest.

A Grosseto, in concomitanza con la prima giornata dei Campionati Italiani Juniores, l'Italia ha schierato in prima frazione Roberto Rigali, in seconda Filippo Tortu, in terza Lorenzo Patta e in quarta Samuele Ceccarelli.

Gli azzurri sono riusciti a migliorare di molto il 38"38 del 7 maggio, registrato a Firenze. Per Rigali, Tortu, Patta e Ceccarelli oggi il tempo di 38"04, terzo crono italiano di sempre, con il quale gli azzurri salgono al secondo posto nella graduatoria mondiale (fino a ieri avevano il penultimo crono utile per andare ai Mondiali di Budapest).

La data ultima per qualificarsi per la rassegna iridata è il 30 luglio ma il tempo di oggi mette l'Italia al riparo da possibili sorprese last minute.

Da monitorare le condizioni fisiche di Filippo Tortu, apparso dolorante dopo il passaggio del testimone.