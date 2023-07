Federica Sciarelli ritrova un ragazzo scomparso sul litorale romano

"Sta bene il ragazzo di 15 anni scomparso sul litorale di Roma. Mentre erano in corso le ricerche da oltre tre ore, anche con elicotteri, intorno alle 16 sulla spiaggia di Palidoro, davanti all'ospedale Bambino Gesù, è stato notato da Federica Sciarelli, che è rimasta con lui mentre arrivavano i genitori". Questo è quanto si legge in un post twittato in serata proprio sulla pagina social della trasmissione Chi l'ha visto?