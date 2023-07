Festa nazionale in Francia, un Paese blindato assiste alla parata sugli Champs-Elysées

Ha preso il via a Parigi, sugli Champs-Elysées, la tradizionale parata militare per la Festa nazionale del 14 luglio, anniversario della Presa della Bastiglia del 1789, data simbolo della Rivoluzione francese. Il presidente Emmanuel Macron ha passato in rassegna le truppe accompagnato dal generale Thierry Burkhard, Capo di stato maggiore delle forze armate.

Ospite d'onore per l’occasione, il premier indiano Narendra Modi, questa mattina insignito da Macron della Gran Croce della Legion d'Onore, la massima onorificenza dello Stato. La presenza del premier indiano è legata a probabili affari militari tra Parigi e Delhi: vale a dire, la discussione delle modalità di acquisto di 26 nuovi Rafale (i caccia francesi) di Dassault Aviation per le portaerei indiane e di tre sottomarini.

Il capo dell'Eliseo - discendendo a bordo di un blindato militare gli Champs-Elysées fino alla Concorde - è stato fischiato, come riporta l'emittente francese Bfmtv, da alcuni presenti. Al passaggio del presidente, tra gli appalusi, sono stati uditi cori “Macron demission”