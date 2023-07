Filippine, arriva il super tifone Doksuri: evacuate oltre ventimila persone

Il super tifone, chiamato "Egay" nelle Filippine, potrebbe far cadere più di 200 millimetri di precipitazioni su queste isole e sulle province settentrionali di Cagayan, Apayao e Ilocos Norte martedì. Secondo l'ufficio meteorologico del Paese l'ampiezza della fascia pluviale del tifone di 680 chilometri potrebbe causare inondazioni improvvise e innescare frane nelle regioni colpite.

Il governatore di Cagayan, Manuel Mamba, ha dichiarato di aver ordinato l'evacuazione di migliaia di persone in 11 città costiere per precauzione. "Questo è un super tifone e stiamo effettuando evacuazioni preventive in tutti i villaggi costieri perché temiamo le mareggiate", ha spiegato all'Associated Press, aggiungendo che i meteorologi hanno avvertito che le mareggiate potrebbero raggiungere un'altezza di 3 metri.

Mamba ha affermato che anche le lezioni nei college sono state sospese dal martedì al mercoledì. Gli studenti delle scuole medie e superiori sono già in vacanza.

Il sindaco della città di Tuguegarao Maila Ting-Que ha esortato i residenti a fare attenzione e ha imposto il divieto i alcolici con pene severe per i trasgressori. E' stato poi vietato ai pescatori di avventurarsi in mari sempre più agitati.

La guardia costiera filippina ha poi riferito che quasi 10mila passeggeri di traghetti, 100 tra navi passeggeri e per il trasporto merci, barche e camion sono rimasti bloccati in diversi porti a causa dell'imposizione del divieto di navigazione in vista dell'arrivo del tifone.

Le Filippine ricevono una media di 20 tempeste ogni anno che uccidono centinaia di persone e devastano vaste regioni.