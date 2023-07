Fitness influencer e body builder Joesthetics è morto all'età di 30 anni

Jo Lindner, alias @joesthetics su Instagram, era un'influencer e bodybuilder tedesco, che da anni viveva in Thailandia. Conosciuto dagli appassionati di fitness di tutto il mondo, il suo profilo è seguito da più di 8,5 milioni di follower. La conferma del decesso è stata data dalla compagna Nicha, alias @immapeaches, anche lei appassionata di fitness e instagrammer che in un post ha pubblicato una foto che li ritrae assieme scrivendo accanto “Ieri se ne è andato per un aneurisma”.

Aveva ammesso di aver preso steroidi da giovane, ma poi si è dissociato dall'uso di tali sostanze ed ha persino condiviso le immagini del suo intervento di ginecomastia, nella speranza di mettere in guardia gli altri dall'uso di determinati integratori. Seguito da milioni di persone che ammiravano il suo modo di prendersi cura del corpo e seguivano i suoi consigli per aumentare la massa muscolare. In realtà aveva confidato pochi mesi fa allo youtuber Bradley Martyn di avere una malattia che comprometteva il funzionamento regolare dei muscoli e che siccome il cuore è un muscolo temeva di poter un giorno avere un infarto.

Instagram La trasformazione fisica di Joesthetics