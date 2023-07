Flop Paltrinieri, solo ottavo. Vince la gara il tunisino Ahmed Hafnaoui in 7'37"00

Gregorio Paltrinieri ha concluso all'ottavo ed ultimo posto gli 800 stile libero dei Campionati mondiali di nuoto di Fukuoka. L'azzurro, sceso in acqua in corsia 1, non è mai stato protagonista; nel 2019 a Gwangju, il nuotatore carpigiano delle Fiamme Oro era salito sul gradino più alto del podio.

Una finale iridata comunque strepitosa sotto l'aspetto tecnico vinta dal tunisino Ahmed Hafnaoui in 7'37"00. Il nuotatore azzurro oltre a chiudere all'ultimo posto la finale degli 800 in 7'53"78, si è fatto anche soffiare il record europeo dal tedesco Wiffen. Medaglia d'argento all'americano Robert Finke tempo 7'38"67, gradino più basso del podio per Lukas Martens, 7'39"48.