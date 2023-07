Fmi: Giorgetti, avanti con prudenza, obiettivo ridurre debito

L'economia italiana è cresciuta in modo "robusto nel 2022 nonostante i più alti prezzi dell'energia": "i generosi incentivi hanno spinto gli investimenti privati, soprattutto nel mercato immobiliare" con il Superbonus. Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale nell'Article IV per l'Italia, sottolineando che per aumentare l'efficienza della spesa pubblica bisognerebbe rafforzare i controlli finanziari sull'approvazione del Superbonus e degli altri incentivi, assicurando il rispetto degli obiettivi dei vari programmi.

La popolazione italiana sta calando e invecchiando rapidamente e per combattere gli effetti negativi del declino demografico sul pil serve una strategia coerente per aumentare significativamente la produttività, afferma ancora il Fondo Monetario Internazionale, sottolineando che per fronteggiare l'avverso outlook demografico "sono essenziali riforme e investimenti per aumentare la produttività e ammodernare l'economia". All'allentamento delle pressioni demografiche potrebbe contribuire anche l'"invertire la direzione della migrazione". Per combattere la sfida demografica, affrontare il tema della bassa fertilità ha un valore ma politiche in questo senso richiedono decenni per avere effetto, afferma il Fmi sottolineando che la battaglia può essere giocata offrendo lavori di qualità e con investimenti pubblici efficienti che possono essere un importante catalizzatore per una crescita economica sostenibile. "Accelerare la transizione digitale è urgente per il successo economico dell'Italia in un mondo sempre più computerizzato", mette in evidenza il Fondo indicando nell'innovazione un altro "elemento vitale per la crescita economica". L'Italia ha un "grande potenziale di recupero per superare il freno della demografia ma sono necessari cambiamenti fondamentali".

"Una flat tax sul reddito potrebbe avere delle implicazioni avverse e portare a un significativo calo delle entrate e dell'equità. Continuare a rafforzare la compliance fiscale è necessario, aumentare la soglia delle transazioni cash e introdurre sanatorie sui debiti fiscali non è d'aiuto". Così Fmi che ritiene necessaria in Italia una riforma delle tasse "per allargare la base imponibile e aumentare equità ed efficienza". Il Fondo sulle Pensioni rileva che la spesa italiana è superiore alla media europea e che l'età di uscita effettiva è inferiore a quella legale e suggerisce di evitare "nuove uscite anticipate".



Giorgetti: proseguiamo sulla strada della prudenza e della responsabilità

"Accogliamo con il giusto ottimismo e attenzione le valutazioni del Fmi. Continueremo sulla strada della prudenza, responsabilità e realismo perseguendo l'obiettivo della riduzione del debito pubblico con l'attenzione verso persone e famiglie più vulnerabili e senza trascurare l'indispensabile crescita per rilanciare l'economia italiana, che mostra la sua solidità e resilienza rispetto agli eventi avversi". Così il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, commentando le valutazioni sull'Italia del Fmi.