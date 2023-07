Fmi: Pil Italia a +1,1% nel 2023 e a +0,9% nel 24. L'Italia cresce più di Francia e Germania

Il Fondo monetario internazionale ha confermato la previsione di una crescita del Pil italiano dell'1,1% nel 2023, abbassando invece la stima sul 2024 a +0,9% dal precedente +1,1%. È quanto emerge dall'aggiornamento trimestrale del World Economic Outlook. Le previsioni più recenti sul nostro Paese erano state diffuse nel maggio scorso. Nel Weo di aprile, invece, per l'Italia si stimava una crescita del Pil dello 0,7% nel 2023 e dello 0,8% nel 2024. Nel 2022 il prodotto interno lordo era aumentato del 3,7%.

Previsioni sull'economia mondiale

Per quanto riguarda le previsioni sull'andamento del Pil di singoli Paesi o regioni, per gli Stati Uniti le stime sono per +1,8% nel 2023 e +1% nel 2024 (contro l'outlook precedente di +1,6% e +1,1% rispettivamente), per l'Eurozona +0,9% e +1,5% (da +0,8% e +1,4%), per la Germania -0,3% e +1,3% (da -0,1% e +1,1%), per la Francia +0,8% e +1,3% (da +0,7% e +1,3%), per la Spagna +2,5% e +2% (da +1,5% e +2%), per il Regno Unito +0,4% e +1% (da -0,3% e +1%) per il Giappone +1,4% e +1% (da +1,3% e +1%).

Il Fondo nota che grazie a un andamento migliore del previsto per servizi e turismo, la crescita 2023 è stata rivista al rialzo di 0,4 punti percentuali per l'Italia e di 1 punto percentuale per la Spagna (rispetto ai dati di aprile), ma d'altra parte la debolezza della produzione manifatturiera e la contrazione economica nel primo trimestre ha portato a una correzione al ribasso di 0,2 punti per la Germania. La revisione relativa al Regno Unito, d'altra parte, è dovuta a consumi e investimenti superiori al previsto grazie all'effetto-fiducia dovuto al calo dei prezzi dell'energia, a minori incertezze post Brexit e alla tenuta del settore finanziario.

Complessivamente per le economie avanzate la previsione è di una crescita dell'1,5% quest'anno e dell'1,4% il prossimo (da +1,3% e +1,4%). La Cina è attesa crescere del 5,2% nel 2023 e del 4,5% nel 2024 (entrambe le previsioni sono invariate), mentre la Russia farà +1,5% e +1,3% (da +0,7% e +1,3%) e il Brasile +2,1% e +1,2% (da +0,9% e +1,5%).

A livello qualitativo le priorità identificate dall'Fmi nel rapporto sono la vittoria sull'inflazione (con le banche centrali nelle economie con elevata e persistente inflazione "core" che “dovrebbero continuare a segnalare chiaramente il loro impegno a ridurla”), il mantenimento della stabilità finanziaria mentre ci si prepara a situazioni di stress, la ricostituzione dei buffer fiscali pur proteggendo le categorie vulnerabili, alleviare la stretta sui finanziamenti ai Paesi in via di sviluppo e a basso reddito e i miglioramenti sul fronte dell'offerta, con l'aumento della resilienza di fronte al cambiamento climatico.

Meloni: “Confermata l'efficacia politica-economica del governo”

“Le stime a rialzo del Fondo Monetario Internazionale sul Pil dell'Italia confermano l'efficacia della politica economica del Governo e ci spronano ad andare avanti su questa strada e fare ancora meglio. L'Italia nel 2023 crescerà più di Germania e Francia e più della media dell'eurozona. Sono risultati che costituiscono la base per la prossima legge di Bilancio, alla quale stiamo già lavorando”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “In uno scenario complesso continueremo a coltivare la linea dello sviluppo e della prudenza, dello slancio e della stabilità dei conti. L'Italia dimostra di essere resistente e dinamica. Le imprese e le famiglie hanno dato una risposta straordinaria”, conclude la premier.