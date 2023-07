Appello di Papa Francesco alla Russia per il grano poi dice: mercoledì sarò in Portogallo per la GMG

"Oggi si celebrano due giornate mondiali indette dall'Onu, molto importanti, quella dell'amicizia e quella contro la tratta degli esseri umani", ricorda all'Angelus Papa Francesco.

“La prima promuove amicizia tra i popoli e le culture”, dice il Papa. La seconda ci mette in guardia contro “un crimine terribile che fa delle persone una merce e riguarda troppe persone: bambini, donne lavoratori - sottolinea Francesco - che vivono in condizioni disumane, vivono l'indifferenza e lo scarto, c'è tanta tratta nel mondo” e ringrazia coloro che lavorano per contrastarla.

Il pensiero del Santo padre va sempre alla guerra in Ucraina: “Non cessiamo di pregare per la martoriata Ucraina”. E si riferisce all'ultimo mancato accordo sul grano: “Distruggere il grano è una grave offesa a Dio perché il grano è un dono di Dio creato per sfamare l'umanità”. Infine lancia un appello a Mosca: “Prego la Russia perché sia ripristinata la via del mar Nero per poter trasportare il grano” a chi ne ha bisogno.

Un pensiero del pontefice è rivolto anche alla crisi in Libano: “Auspico che la complessa crisi del Libano possa trovare una soluzione degna dei valori e della storia di quel popolo”.

In conclusione Bergoglio conferma la sua partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù in Portogallo. “Mercoledì partirò per il Portogallo per la GMG, pregate per me”, ha chiesto il pontefice ai tanti fedeli radunati a Piazza San Pietro.