La galassia Fininvest in calo dopo le notizie sul testamento di Berlusconi

C'era attesa a Piazza Affari per le reazioni dei titoli della galassia Fininvest dopo l'apertura del testamento di Silvio Berlusconi. Ci sono al momento le anticipazioni rivelate dall'agenzia Ansa. Va a Pier Silvio e Marina Berlusconi la maggioranza di Fininvest. Avendo ricevuto l'intera quota disponibile, scrive l'agenzia, i due figli di primo letto raggiungono insieme il 53% del gruppo, con quote paritarie.

I titoli delle società quotate partecipate da Fininvest aprono in calo. Pochi minuti dopo l'apertura della borsa, MediaForEurope A, con un diritto di voto, scende dell'1,22%, MediaForEurope B, con dieci diritti di voto, -0,48%. Mondadori, dopo un primo calo e si riporta sulla parità. Calo dell'11,44% per Banca Mediolanum.

Avvio in calo per i mercati azionari. Per l'indice Ftse Mib -0,84%, nel resto d'Europa Londra e Francoforte -0,7%, Parigi -1,3%. Anche ieri c'erano stati ribassi, dopo i dati dell'indice Pmi composito nell'Eurozona e in Italia che hanno segnato un rallentamento a giugno.

Borse in calo nella notte anche in Asia: a Hong Kong il calo maggiore, -3%, Tokyo -1,7%. Ribasso di circa mezzo punto percentuale per i future sugli indici di Wall Street.

Questo anche perché ieri sera sono stati pubblicati i verbali dell'ultima riunione della Fed, la banca centrale statunitense. Quasi tutti i consiglieri hanno detto che, dopo la pausa di giugno, è probabile un ulteriore inasprimento, anche se a un ritmo più lento rispetto a quello tenuto finora. Ora il focus si concentra sul viaggio in Cina del segretario al Tesoro Janet Yellen, che comincia oggi.

Tra i titoli, sotto i riflettori Meta Platforms, dopo il lancio di Threads, l'applicazione di microblogging considerata una concorrente di Twitter. Ieri +2,92% per il titolo, nelle contrattazioni after hour +1,03%.