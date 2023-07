Gerusalemme, marea umana contro la riforma della giustizia. Gli ex 007 a Netanyahu: "Fermati"

Sono arrivate a Gerusalemme le decine di migliaia di persone che, partite martedì da Tel Aviv, marciano da giorni per "salvare la democrazia", interrompere cioè il voto alla Knesset del primo provvedimento del pacchetto di riforma della giustizia.

Parte della Route 1 è bloccata a causa del gran numero di manifestanti arrivati nella capitale, con la polizia a sorvegliarli. Proteste ci saranno in serata anche al tradizionale ritrovo di Kaplan Street a Tel Aviv e in altri 150 luoghi in tutto Israele, per la 29esima settimana consecutiva.

Sarebbero oltre 200mila le persone che stanno manifestando: nei pressi della Knesset si sarebbero radunate circa 85mila persone mentre almeno altre 100mila si sono riversate per le strade di Gerusalemme, 14mila ad Haifa e 10mila a Netanyha. Altre manifestazioni minori sarebbero in corso in numerose altre città e comuni in tutto il Paese.

Domani il Parlamento inizierà a discutere il disegno di legge sulla “ragionevolezza” in vista della seconda e terza lettura, previste per lunedì. La proposta di legge vuole vietare ai giudici di esprimersi proprio sulla “ragionevolezza” delle decisioni prese da esecutivo e funzionari eletti: si tratterebbe dell'approvazione della prima legge nell'ambito della riforma della giustizia promossa dal governo di estrema destra che mira a indebolire la magistratura e modificare gli equilibri tra i poteri, a favore di quello politico

Secondo alcune fonti Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant starebbe cercando di rinviare il voto finale In comunicato del ministro della Difesa ripreso dal 'The Times of Israel', Gallant afferma di "voler prendere provvedimenti per raggiungere un ampio consenso e garantire la sicurezza dello Stato di Israele".

Quasi 500 riservisti attivi nella direzione dell'intelligence militare hanno pubblicato una lettera annunciando che sospenderanno il loro servizio di riserva volontaria in segno di protesta contro i piani del governo di rivedere il sistema giudiziario: i riservisti chiedono al governo di "fermare immediatamente le mosse dittatoriali che violano il contratto tra il governo di Israele e i suoi cittadini".

Intanto 10 mila riservisti di 40 unità militari hanno annunciato oggi che non si presenteranno più nelle loro unità come volontari se la prima fase della riforma della giustizia sarà approvata alla Knesset. "Siamo stati addestrati a difenderei confini di Israele", ha detto un loro portavoce. "Oggi ilconfine da difendere è quello fra la democrazia ed una dittatura".

Intanto dirigenti della coalizione del governo Netanyahu alla televisione commerciale Canale 12 hanno confermato che:"La posizione del governo edella coalizione è inequivocabile. I colpi maggiori allasicurezza e alla democrazia in Israele si verificherebbero se ilgoverno si piegasse ai diktat di unità militari''.

Intanto, Histadrut, la potente federazione dei sindacati israeliani, potrebbe convocare un nuovo sciopero generale: il capo della federazione sindacale, Arnon Bar-David, ha annunciato che terrà una "riunione di emergenza" , per rispondere alle sollecitazioni di chi vorrebbe fermare il Paese. Lo scrive Times of Israel.