Giorgia Meloni dopo il vertice Nato di Vilnius: "L'Italia rivendica il suo ruolo nell'Alleanza"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, tiene la conferenza stampa conclusiva del vertice Nato a Vilnius, in Lituania. I lavori, cominciati ieri, si concludono in queste ore.

“Voglio congratularmi con il primo ministro lituano e con il segretario Stoltenberg, anche per la proroga del suo mandato. Il vertice si tiene in un momento storico eccezionale, i suoi risultati non potevano che essere all’altezza. L’Italia sostiene gli adattamenti in corso, con i contributi che offre nel Mediterraneo e sul fianco orientale” dice la premier.

“L’Italia rivendica il suo ruolo nell’Alleanza. Siamo determinati nella difesa del diritto internazionale. Abbiamo chiesto più attenzione sul fianco sud della Nato” ha detto, tra le altre cose, la presidente del Consiglio.

“Una nazione, l'Italia, che è il principale contributore nelle missioni dell’Alleanza all’estero, con quasi tremila uomini. Abbiamo parlato molto di Ucraina, abbiamo inaugurato questo nuovo Consiglio Nato-Ucraina, continuiamo a lavorare per un progetto negoziale che porti a una pace giusta e duratura” aggiunge la premier, ribadendo il sostegno dell'Italia all'ingresso di Kiev nella Nato.