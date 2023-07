Giorgia Meloni incontra Joe Biden: "Le nostre relazioni sono storicamente forti "

"Italia e Stati Uniti hanno un comune interesse a potenziare un commercio globale che non sia solo libero ma corretto. La concorrenza di Paesi che non rispettano standard garanzie sul lavoro, rispetto dell'ambiente, sicurezza mina le nostre imprese e i nostri lavoratori".Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'incontro con il presidente Usa Joe Biden alla Casa Bianca."Un commercio libero senza regole ha mostrato i suoi limiti e dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra apertura e protezione delle nostre economie e dei nostri interessi strategici".

"L'Occidente deve lavorare insieme per supportare il nostro sistema industriale favorendola convergenza tra gli interessi delle nostre nazioni", facendo in modo che "il dialogo tra Usa, Italia, Ue possa far superare le tensioni produttive a beneficio di tutti".

"Dobbiamo essere corretti con le nazioni che sentono di essere state sfruttate nelle loro risorse. Il presidente Biden sa che mi occupo molto di Africa, del ruolo che possiamo giocare in quei Paesi: stiamo costruendo una nuova relazione, con un nuovo approccio tra pari anche per combattere il problema della migrazione illegale. Ne discuteremo anche al G7 a presidenza italiana".

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, rivolgendosi a Giorgia Meloni nel corso del loro incontro alla Casa Bianca ha detto: "Lei ha fatto un'osservazione molto giusta per quanto riguarda la presenza degli italo-americani", ha detto Biden alla presidente del Consiglio, in dichiarazioni riprese dai network internazionali, "Ebbene io ero tra i pochi nel mio quartiere, quando ero piccolo, il cui cognome non finiva con una vocale, con una O. E io ho ricevuto un premio da parte della comunità italiana e ho veramente apprezzato questo gesto e ho ricordato le tante famiglie di origine italiana con le quali io sono cresciuto. Mi sono anche detto 'questo è un premio che veramente mi sono meritato'". "Mi ricordo appunto - ha concluso Biden - che ci sono delle famiglie di origine italiana alle quali sono molto legato e probabilmente lei le incontrerà".

"Oggi parliamo di come rafforzarele nostre connessioni economiche, che lo scorso anno hannospinto 100 miliardi di dollari di scambi. Non c'è motivo per cui non possano aumentare". Lo ha detto Joe Biden.

"Voglio porgere le mie condoglianze a tutti coloro che nel Mediterraneo stanno soffrendo condizioni meteorologiche estreme". Lo ha detto Joe Biden a Giorgia Meloni nel corso del loro incontro nello Studio Ovale sottolineando che lui e la premier "sono diventati amici".