Giornata Internazionale per la Conservazione delle Mangrovie

Gli ecosistemi costieri sono tra le risorse più preziose del nostro Pianeta: hanno una funzione strategica nel mantenimento dell'equilibrio ambientale e nella lotta contro il cambiamento climatico.



Tra questi ci sono le foreste di mangrovie, un ambiente di una bellezza unica e autentica, che costituiscono l'habitat naturale per molte specie animali e vegetali.



La loro esistenza, oltre a essere fondamentale per il nutrimento della fauna marina e costiera, garantisce la protezione delle coste dalle maree, dalle inondazioni e dalle sempre più frequenti e intense tempeste.



Ma, soprattutto, le mangrovie hanno un ruolo cruciale nel catturare CO2, con una capacità di assorbimento dieci volte superiore rispetto a quella di una foresta tradizionale.



Per questo, in occasione della Giornata Internazionale per la Conservazione dell'Ecosistema di Mangrovie istituita dall'Unesco per il 26 luglio, sono stati resi noti i dati del più grande progetto al mondo per il ripristino delle foreste di mangrovie. Lo scrive Up2You – società che sostiene le aziende nel loro processo verso la neutralità carbonica.



Si tratta del Delta Blue Carbon, il più ampio programma di riforestazione di mangrovie a livello internazionale, situato nel Delta dell'Indo, in Pakistan.



Con oltre 350.000 ettari salvati, l’impegno è certificato Verified Carbon Standard e CCB (Climate, Community & Biodiversity): garantisce la cattura di quasi 2,5 milioni di tonnellate di CO2eq annui, l’equivalente delle emissioni prodotte da un aereo commerciale di ultima generazione che percorre l'equatore per 3.181 volte.



Delta Blue Carbon ha reso possibile la protezione di 139 specie animali, tra queste il gatto pescatore, il pangolino e il gatto pallas, ma anche 19 specie di mangrovie.



Al tempo stesso, il progetto ha migliorato la vita di circa 43.000 persone. La conservazione delle mangrovie, infatti, è fondamentale anche da un punto di vista socio-economico, perché esse proteggono le attività costiere delle comunità locali da maree e tempeste.