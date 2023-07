Turista diciottenne violentata sul lungolago di Como. La polizia indaga

Era uscita con un'amica per una passeggiata sul lungolago di Como e assieme avevano poi aveva trascorso la serata di vacanza in un locale. Ma la notte tra domenica e lunedì si è conclusa con l'orrore della violenza sessuale.

Vittima dell'aggressione, una turista austriaca di 18 anni. La ragazza ha raccontato alla polizia di essere stata violentata da un uomo conosciuto mentre si trovava al pub. I due erano rimasti a chiacchierare fino all'ora di chiusura. Usciti dal locale (l'amica si era già diretta verso il bed and brekfast dove alloggiavano) sarebbe stata poi in balia del suo aguzzino per due interminabili ore.

Tornata nella camera, in stato di shock, ha chiamato il 112 poco prima delle cinque del mattino ed è stata quindi portata dall'ambulanza al vicino ospedale Sant'Anna.

La Procura di Como ha incaricato la sezione soggetti deboli della Questura a indagare sul caso. Una volta dimessa dal nosocomio, ieri la ragazza è rimasta a lungo negli uffici della polizia con l'assistenza di personale specializzato nell'aiuto psicologico di donne vittime di violenza.

Secondo i quotidiani locali a denuncia della ragazza "è stata presa molto sul serio" dagli investigatori dalla Questura e il suo racconto è ritenuto "assolutamente credibile".