Bando Prin 2022: tre atenei digitali vincono 15 Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale

Si chiama programma Prin (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) e finanzia progetti di ricerca pubblica utili a promuovere il sistema nazionale della ricerca, a rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca, in linea con gli obiettivi tracciati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Progetti che, per complessità e natura, possono richiedere la collaborazione di più professori/ricercatori; proposte le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni.

Dal Bando Prin 2022 ben 15 Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale sono stati vinti da Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, le Università Digitali di Multiversity, che si aggiudicano un valore totale di circa 3 milioni di euro.

In particolare, fra i tre atenei del Gruppo di Education in Italia, 6 Prin vanno all'Università delle Camere di Commercio Mercatorum, 5 Prin al San Raffaele Roma, prima tra gli Atenei Digitali per la ricerca, e 4 Prin all'Università digitale Pegaso.

"Siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti dai nostri Atenei, che confermano una particolare vocazione alla ricerca e allo sviluppo del progresso scientifico" ha commentato Fabio Vaccarono, presidente e ad di Multiversity. "I progetti andranno a finanziare diversi settori, come ad esempio quello delle tecnologie digitali, della robotica, dell'imprenditoria femminile, dell'economia circolare e dei sistemi intelligenti dei trasporti, il cui sviluppo è fondamentale per il nostro Paese e il futuro, anche professionale, delle nuove generazioni".

Il numero uno di Multiversity ha sottolineato che "la ricerca scientifica, insieme alla qualità dell'offerta formativa digitale e all'innovazione tecnologica, rappresentano da sempre il cuore delle nostre iniziative, volte a raggiungere i più sfidanti obiettivi di crescita del capitale umano. Questi progetti sono anche il frutto delle politiche messe in atto dai nostri Rettori, per rendere ancora più autorevole il corpo docente".