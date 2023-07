Gran Bretagna, liceale accoltella e ferisce un insegnante: scuola in lockdown

Allarme in una scuola britannica, dove un insegnante è stato accoltellato e ferito da uno studente adolescente in aula, secondo fonti della polizia locale citate dai media.

L'episodio è avvenuto alla Tewkesbury School, nella contea del Gloucestershire (Inghilterra): una scuola media e superiore frequentata da ragazzi di età compresa fra gli 11 e i 18 anni.

Il sospetto accoltellatore è stato arrestato dagli agenti, mentre l'insegnante è ora ricoverato in ospedale, ma non sembra che la sua vita sia in pericolo.

L'istituto è stato in parte evacuato e in parte sottoposto a lockdown per consentire le indagini. Mentre anche una vicina scuola elementare è stata temporaneamente bloccata e messa in lockdown per ragioni precauzionali. Al momento non risultano esserci comunque altri pericoli o altri ricercati.